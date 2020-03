VW in Großheubach zerkratzt

Der hierdurch am Pkw entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 3000 Euro. Bei der Anzeigenaufnahme durch die Polizei vor Ort konnten keine Hinweise auf einen Tatverdächtigen erlangt werden.



Ladendiebstahl in Miltenberg

Am Samstag gegen 19.45 Uhr, konnte ein 44-jähriger Mann, durch einen Mitarbeiter eines Verbrauchermarktes, in der Bischoffstraße, in Miltenberg, bei einem Diebstahl beobachtet werden. Der Mann, der an der Kasse des Marktes seine zum Kauf ausgewählten Artikel bezahlte, ging nach deren Bezahlung in Richtung Ausgang. Im Markt selbst hatte er jedoch zuvor unter seine Bekleidung eine Jacke, die ebenfalls zum Kauf angeboten wurde, angezogen und versuchte diese, ohne sie zu bezahlen, aus dem Markt zu bringen. Das Vorhaben scheiterte jedoch aufgrund des aufmerksamen Marktmitarbeiters. Den Mann erwartet nun eine Strafanzeige, wegen Ladendiebstahl.



Taschendiebstahl in Amorbach

In der Zeit zwischen dem 6.3.2020/ 8:20 Uhr und dem 7. 3.2020/ 9:30 Uhr, wurde in Amorbach, Krummwiese, einer Kundin bei deren Besuch eines Verbrauchermarktes, vermutlich an der Kasse ihre Geldbörse samt Inhalt entwendet. Bei der Anzeigenerstattung konnte die Geschädigte keine Angaben zu einem Tatverdächtigen machen. Das Fehlen der Geldbörse bemerkte die Kundin, als sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte. Der Beuteschaden wird auf ca. 220 Euro geschätzt.

