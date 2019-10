VW gerät ins Schleudern und stoppt an einer Ampel

Der VW stieß letztendlich mit seinem Fahrzeugheck an eine Ampel und kam dort zum Stehen. Sowohl der 20-jährige Fahrer, als auch sein 19-jähriger Beifahrer erlitten einen Schock und eine HWS-Verletzung. Beide wurden von den Rettern in ein Krankenhaus verbracht. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Auffahrunfall mit vier beteiligten Autos

Bessenbach: Am Dienstagnachmittag, gegen 17:30 Uhr, befuhr ein Daimler Benz die Würzburger Straße von Straßbessenbach kommend in Fahrtrichtung Grünmorsbach. Als die Fahrerin nach links in die Straße „Am Sportfeld“ einbiegen wollte, bremste sie ab, um den entgegenkommenden Verkehr passieren zu lassen. Auch ein nachfolgender Peugeot 207 und ein Audi Avant hielten an. Der Fahrer eines von hinten nahenden Peugeot Boxer nahm dies jedoch zu spät wahr und fuhr dem Audi auf. Aufgrund der Wucht des Aufpralls wurde der Audi weiter auf den Peugeot 207 geschoben. Dieser wurde wiederum auf den wartenden Daimler Benz aufgeschoben. Neben dem Fahrer und der Beifahrerin des Audi, wurde auch der Fahrer des Peugeot 207 verletzt und von den Rettern in ein Krankenhaus verbracht. Deren Fahrzeuge waren zudem nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich im fünfstelligen Bereich.

Stundenlange Vollsperrung der B26

Stockstadt: Am frühen Dienstagmorgen, gegen 02:50 Uhr, befuhr ein Sattelzug die Bundesstraße 26 von Babenhausen kommend in Fahrtrichtung Stockstadt. Kurz nach der Landesgrenze geriet der Sattelzug, der mit Hundefutter beladen war, nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Die Stockstädter Feuerwehr musste ausrücken um die Unfallstelle auszuleuchten und um bei der großräumigen Absperrung zu unterstützen. Bis die Sattelzugmaschine entladen und geborgen war, musste die Bundesstraße 26 bis zum Nachmittag komplett gesperrt werden. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, musste sogar Erdreich abgetragen werden. Die Straße wurde erst gegen 18:00 Uhr wieder freigegeben. Neben dem entstandenen Sachschaden war glücklicherweise kein Personenschaden zu verzeichnen. Der Fahrer ist wohl auf.

vd/Polizei Aschaffenburg