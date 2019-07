VW gegen Leichtkraftrad: 16-Jähriger verletzt

Als der VW-Fahrer seine Fahrt verlangsamte, um nach links in die Bachstraße abzubiegen, wurde er von dem Fahrer des Leichtkraftrads überholt. Als dieser den Abbiegevorgang bemerkte, versuchte er noch nach links in die Bachstraße auszuweichen, touchierte aber die Stoßstange des VW. Er schlingerte über den Gehweg des Mühlwegs, kam zu Fall und rutschte anschließend ein paar Meter weiter. Der junge Mann erlitt bei dem Sturz diverse Prellungen. Er wurde vorsorglich ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 1.100 Euro geschätzt.

Fehler beim Rangieren

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Ein 53-jähriger Lastwagen-Fahrer beschädigte am Montagnachmittag um 13.30 Uhr beim Rangieren in der Straße Obere Au einen geparkten Opel Astra. Dabei entstand ein Schaden von 3300 Euro.

Wildunfall

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Am Montag um kurz nach 5 Uhr erfasste eine Suzuki-Fahrerin auf der Staatsstraße 2305 Höhe Herrnmühle ein Reh. Der Schaden an dem Auto wird auf 1500 Euro geschätzt.

Beim Rückwärtsfahren Volvo übersehen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Trotz eines Schadens von 11.000 Euro endete am Montagmittag ein Verkehrsunfall in der Straße Am Alten Stein noch relativ glimpflich. Um 12.30 Uhr wollte ein 33-jähriger Peugeot-Fahrer aus einem Grundstück rückwärts auf die Straße fahren. Dabei übersah er offenbar den Volvo einer 44-jährigen Frau, die auf der Straße Am Alten Stein fuhr, so dass es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrer blieben unverletzt.

Geringe Menge Marihuana sichergestellt

Schöllkrippen, Lkr. Aschaffenburg. Eine Streife der Alzenauer Polizei suchte am Montagnachmittag um 14.30 Uhr einen 21-jährigen Mann anlässlich einer Ermittlung an seiner Wohnanschrift in der Aschaffenburger Straße auf. Dabei entdeckten die Polizeibeamten eine geringe Menge Marihuana, die sichergestellt wurde. Der junge Mann gab zu, dass er sich damit eigentlich einen Joint drehen wollte.

Laptop aus Auto gestohlen

Alzenau, Lkr. Aschaffenburg. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen entwendete ein Unbekannter aus einem Opel einen Laptop im Wert von 500 Euro. Das Auto war in der Straße Am Elzegraben abgestellt und war offenbar unverschlossen. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

ves/Polizei Alzenau