VW fährt Citroen auf: 71-Jährige klagt über Rückenschmerzen

Es entstand ein Gesamtschaden von 6.500 Euro. Um kurz vor 19 Uhr wollte eine 47-jährige Citroen-Fahrerin von der Abfahrt der A 45 nach rechts in Richtung Karlstein abbiegen. Sie musste verkehrsbedingt an der Einmündung zur Staatsstraße 2443 anhalten. Eine 71-jährige VW-Fahrerin, die hinter dem Citroen fuhr, bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf den stehenden Pkw auf. Nach dem Zusammenstoß klagte die 71-jährige Frau über Rückenschmerzen. Sie begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung.

Zu viel Promille

Alzenau. Am Dienstagabend um 23.15 Uhr wurde in der Hanauer Straße eine Audi-Fahrerin kontrolliert. Da bei der 47-jährigen Frau Alkoholgeruch zu bemerken war, wurde ein Alkotest durchgeführt, der einen Wert von 1,66 Promille ergab. Es folgten eine Blutentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins.

Mit Außenspiegel Baum touchiert

Alzenau. Eine 18-jährige BMW-Fahrerin erlitt am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall in der Hanauer Straße leichte Verletzungen. Die junge Frau fuhr gegen 23.15 Uhr auf der Hanauer Straße in Richtung Kahl. Auf Höhe des Breslauer Platzes kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab. Sie touchierte dabei mit ihrem rechten Außenspiegel einen Baum, der unmittelbar neben der Straße stand. Dadurch wurde der Spiegel gegen die Fensterscheibe gedrückt, die zu Bruch ging. Die Fahrerin erlitt einen Schock sowie leichte Verletzungen im Halsbereich. Sie wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus Wasserlos gebracht. Der Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Wildunfall

Mömbris. Am Dienstagmorgen um 07 Uhr erfasste ein Pkw-Fahrer auf der Staatsstraße 2309 bei Reichenbach ein Reh. Dabei entstand ein Schaden von circa 500 Euro.

Auffahrunfall mit Dominoeffekt

Alzenau. Am Dienstag um 18.30 Uhr kam es auf der Staatstraße 2305 zu einem Auffahrunfall, an dem 5 Fahrzeuge beteiligt waren. Um 18.30 Uhr musste eine 21-jährige Suzuki-Fahrerin, die von Alzenau in Richtung Michelbach fuhr, verkehrsbedingt abbremsen und löste damit eine Kettenreaktion aus. Insgesamt fuhren vier nachfolgende Pkw aufeinander. Zum Glück blieben alle Fahrer unverletzt. Der Gesamtschaden summiert sich auf 40.000 Euro. Drei Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Radfahrer stürzt bei Sprung

Alzenau. Ein eher ungewöhnlicher Verkehrsunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag in der Burgstraße. Ein 14-jähriger Schüler wollte um 15 Uhr mit seinem vollgefederten Mountainbike einen Stunt-Sprung über einen Treppenabgang machen. Nach dem Sprung kam er mit dem Vorderrad auf und stürzte dabei von seinem Rad. Da der junge Mann einen Integralhelm trug, erlitt er nach ersten Erkenntnissen lediglich diverse Prellungen und Schürfwunden. Er wurde vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Klinikum Aschaffenburg gebracht.

Unfallflucht - orangefarbener Lkw gesucht

Mömbris-Niedersteinbach. In der Hessenkurve kam es am Mittwochmorgen zu einer Unfallflucht. Um 06.30 Uhr fuhr ein bisher unbekannter Lkw von Niedersteinbach in Richtung Alzenau. Im Bereich der Hessenkurve kam er zu weit nach links und touchierte dabei den Außenspiegel eines entgegenkommenden Kleintransporters. Der Spiegel brach dadurch ab und landete auf dem Dach eines BMW, der hinter dem Kleintransporter fuhr. Trotz eines Schadens von 1.700 Euro fuhr der Lkw, bei dem es sich um einen orangefarbenen Kipper gehandelt haben soll, weiter. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort.

Polizei Alzenau