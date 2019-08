VW brennt nach technischem Defekt auf der Haseltalbrücke komplett aus

Auch die alarmierte Feuerwehr konnte den Wagen nicht mehr retten, der VW brannte komplett aus. Der 41-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Fahrbahn musste zeitweise voll gesperrt werden, später stand ein Fahrstreifen zur Verfügung. Es bildete sich ein Rückstau bis zur Ausfahrt Marktheidenfeld. Nach Abschluss der Löscharbeiten wurde der Pkw abgeschleppt. Den Gesamtschaden gibt die Polizei mit 5000 Euro an.

Unfall in der Baustelle

Goldbach - Zu einem Auffahrunfall kam es am Samstagmittag auf der A 3 in Fahrtrichtung Würzburg. Ein 18-Jähriger, der mit seinem Polo in der Baustelle auf dem linken Fahrstreifen unterwegs war, bemerkte gegen 12.00 Uhr zu spät, dass ein vor ihm fahrender Wagen abgebremst wurde und fuhr auf den Pkw auf. Da beide Fahrzeuge noch fahrbereit waren, konnte die Unfallstelle durch die Polizei schnell geräumt werden und es kam nur zu geringen Verkehrsbehinderungen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf 1500 Euro.

Unfallfahrer unter Drogeneinfluss und mit Haftbefehl gesucht

Weibersbrunn - Am Samstagnachmittag ereignete sich um 13.40 Uhr ein Verkehrsunfall an der Rastanlage Spessart-Süd. Ein 33-Jähriger stieß hierbei beim Ausparken mit seinem VW gegen einen geparkten Ford. Es entstand zwar nur ein geringer Sachschaden von knapp 500 Euro, ein Unfallbeteiligter verständigte aber dennoch die Polizei zur Aufnahme. Es stellte sich für die Beamten vor Ort schnell heraus, dass aus dem eigentlichen kleinen Unfall ein arbeitsintensiver Fall wird. Zunächst ergab eine Personenüberprüfung, dass gegen den Unfallverursacher wegen eines zurückliegenden Diebstahls ein Haftbefehl vom Amtsgericht Aschaffenburg vorliegt. Weiterhin konnten die Polizisten Hinweise auf einen zeitnahen Drogenkonsum des Fahrers feststellen. Der Mann wurde deshalb zur Dienststelle gefahren und dort durchsucht. Hierbei fanden sich in der Unterhose geringe Mengen Kokain, Heroin und Amfetamin. Zum Nachweis der Aufnahme der verbotenen Substanzen entnahm ein Arzt im Anschluss eine Blutprobe. Danach wurde der Unfallverursacher in die Haftzelle gebracht, da eine Vorführung beim Gericht erst am Sonntag erfolgen kann.

Unfall an der Rastanlage

Weibersbrunn - Beim Vorbeifahren kollidierte am Samstag an der Rastanlage Spessart-Nord der Fahrer eines Wohnmobils mit einem geparkten Sattelzug. Offensichtlich schätze der Unfallverursacher gegen 17.52 Uhr den seitlichen Abstand falsch ein. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, es entstand ein Schaden von insgesamt 6000 Euro.

Autofahrer vermutlich unter Drogeneinfluss

Sailauf - Ein 20-Jähriger geriet in der Nacht zum Sonntag um 02.10 Uhr in eine Verkehrskontrolle. Der Mann fuhr zuvor mit seinem VW auf der A 3 in Richtung Frankfurt. Die Beamten der Verkehrspolizei bemerkten bei dem jungen Fahrer Anzeichen für einen zurückliegenden Drogenkonsum und ordneten deshalb eine Blutentnahme an.

Fahrer ohne Führerschein, Beifahrer mit Drogen

Weibersbrunn - Einer Zivilstreife fiel am Samstagabend an der Rastanlage Spessart-Süd ein VW Caddy mit zwei Insassen auf. Bei der Kontrolle um 19.40 Uhr stellte sich dann heraus, dass der 40-jährige Fahrer aus Kroatien derzeit nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Der Beifahrer, ein 32-jähriger Landsmann, hatte zudem im Pkw zwei Plomben Kokain versteckt. Nach Abschluss der polizeilichen Sachbearbeitung war bereits ein Ersatzfahrer eingetroffen und bekam den zunächst sichergestellten Fahrzeugschlüssel ausgehändigt.

VPI Aschaffenburg/mkl