VW-Bus streift Audi, fährt weiter

Zu einem Unfall ist es am Mittwochnachmittag gegen 16 Uhr in der Leidersbacher Ortsdurchfahrt gekommen. Ein Leidersbacher war hier Richtung Sulzbach mit seinem Audi A6 unterwegs. Im Bereich der Hauptstraße bemerkte er schon von weitem, wie ein entgegenkommender weißer Kleinbus wegen eines auf seiner Fahrbahnseite geparkten Autos nach links ausscherte. Wegen des auf seiner Seite entgegenkommenden VW-Busses wich der Audifahrer nach rechts auf den Gehweg aus, konnte aber nicht verhindern, dass es zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kam. Der VW-Bus streifte die gesamte linke Fahrzeugseite des Audis und beschädigte diese erheblich.

Obwohl der VW-Busfahrer den Unfall bemerkt haben muss, setzte er seine Fahrt unbeirrt fort und kümmerte sich nicht um eine Schadensregulierung. Der angerichtete Sachschaden beträgt mehrere Tausend Euro.

Unfallflucht

Sulzbach-Soden. Eine Unfallflucht ist aus Soden gemeldet worden. Vermutlich am Mittwoch Nachmittag zwischen 13.30 und 22.30 Uhr hat hier ein größeres Fahrzeug, möglicherweise ein Lkw, ein Auto der Marke Hyundai angefahren. Der graue Hyundai Tucson war von seinem Besitzer während der Arbeit auf einem Parkplatz am Fahrbahnrand gegenüber der Firma Sodenthaler abgestellt. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug stellte der Besitzer einen großen Unfallschaden an der linken Fahrzeugseite fest. Der angerichtete Sachschaden beträgt etwa 2500 Euro.

Mercedes angefahren

Sulzbach. Ein auf dem Parkplatz beim Möbelhaus Kempf abgestellter Mercedes ist am Mittwoch Nachmittag, gegen 14.50 Uhr von einem noch unbekanntem Fahrzeug angefahren worden. Der Besitzer des weißen Mercedes stellte bei der Rückkehr zu seinem Auto eine Delle im linken hinteren Fahrzeugbereich fest. Der Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro könnte von einem Anlieferfahrzeug verursacht worden sein.

Polizeiinspektion Obernburg/xere