Urteil nach Schuss am Weihnachtsfeiertag in Erlenbach

Dieser hatte zugegeben, am Ersten Weihnachtsfeiertag 2018 in einem Streit mit einem Revolver auf einen Nachbarn seiner Eltern geschossen zu haben.

Der Schuss traf den Bauch des 42-Jährigen, verletzte ihn aber nicht akut lebensgefährlich. Der 29-Jährige floh nach dem Schuss, die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Am Abend des 26. stellte sich der Angreifer, seitdem sitzt er in Untersuchungshaft. Mit dem Urteilsspruch ist der 29-Jährige ein freier Mann, solange er in den kommenden drei Jahren die Bewährungsauflagen einhält. Das Urteil ist jedoch noch nicht rechtskräftig.

Aus Sicht der Strafkammer trat der Angeklagte vom versuchten Totschlag nach dem ersten Schuss zurück: Das Opfer sein nach dem Schuss "voll handlungsfähig" gewesen und auf den 29-Jährigen zu gegangen. "Er hatte fünf weitere Patronen, er hätte jederzeit erneut schießen können", so der Vorsitzende Richter Karsten Krebs. Das tat er nicht, er floh. Durch diesen Rücktritt bleibt die Schussabgabe straffrei. Die Folge für das Opfer, die gefährliche Körperverletzung, wird bestraft.

Marco Schmitt ging in seinem Plädoyer von einem bedingten Tötungsvorsatz aus. Der Angeklagte habe in Kauf genommen, den 42-Jährigen tödlich zu verletzten und sich danach "aus dem Staub gemacht". Unter anderem wegen versuchten Totschlags forderte er eine Strafe von vier Jahren und sechs Monaten. Einen Rücktritt nahm er ausdrücklich nicht an. Der Anwalt des Opfers, Andreas Hager, betonte, dass alle Beteiligten "irsinniges Glück" hatten, dass nicht mehr passiert sei. Er schloss sich der rechtlichen Einschätzung des Staatsanwalts an – also versuchter Totschlag – forderte aber kein konkretes Strafmaß. Sein Mandant wolle keine Vergeltung, er sehe sich nicht als Opfer, so Hager.

Sein Mandant habe seinen Vater beschützen wollen, führte dagegen Rüdiger Kade, der Verteidiger des 29-Jährigen, aus. Dieser lag am Boden lag und wurde – aus Sicht seines Mandanten – von dem Nachbarn, der "außer Rand und Band war", bedroht. Er plädierte dafür, den Angeklagten wegen des unerlaubten Besitzes und Führens einer Waffe zu verurteilen, ihn aber ansonsten freizusprechen, da er in Notwehr handelte.

Katrin Filthaus