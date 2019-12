Ursache für Feuer in Großostheim noch unklar

»Es war naheliegend, dass wir nicht erst zur Wache fahren«, sagt Vater Herzing am Tag nach dem Brand.

Erste Erkundungen

Herzing, Leiter der Integrierten Leitstelle Untermain, ist wie seine beiden Töchter Mitglied der Feuerwehr. Der 51-Jährige machte sich zusammen mit der 18 Jahre alten Carolin – die Schwester war nicht zuhause – auf den Weg zum Brandort. Dort ging es zunächst darum, die ersten Erkundungen zu machen: Ist noch jemand in der betroffenen Wohnung, ist jemand verletzt, welche Energieversorgung wird im Haus genutzt? Mit diesen Infos können die Kameraden der örtlichen Wehr und den Unterstützern aus Stockstadt und Wenigumstadt schneller loslegen, um das Feuer zu löschen.

Dieses war gegen 21.15 Uhr im Küchenbereich einer Obergeschoss-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrochen, Anwohner wählten den Notruf. »Flammen schlagen aus den Fenstern«, heißt es in der Erstmeldung der Polizei.

Eine Wohnung in Vollbrand – das sei »nichts Alltägliches«, sagt der Großostheimer Kommandant Thomas Domanig unserer Redaktion am Montag. Die Familie, die zu viert die betroffene Wohnung bewohnt, konnte sich selbst retten, ihr Hund jedoch starb in dem Feuer. »Man konnte leider nichts mehr tun. Das war dramatisch für die Bewohner und sehr emotional«, so Domaing. Die Feuerwehr rettete einen Mann aus einem Nachbarhaus mit einer Fluchthaube: einer Haube mit Atemluftfilter, die über dem Kopf getragen wird, um einen verrauchten Bereich zu passieren, wie der Kommandant erläutert.

Brand in Großostheimer Wohnhaus

Zwar war der Brand in der Nacht gelöscht – zurück in ihre vier Wände konnten die Familie und der Nachbar am Sonntag nicht. Die Gemeinde brachte sie laut Feuerwehr zunächst in einer Pension beziehungsweise in einer Notunterkunft unter. Wie es für die Betroffenen weitergeht, war am Montag nicht zu erfahren. Der Schaden liegt bei geschätzt 100 000 Euro.

Spurensicherung läuft noch

Ob und wann an eine Rückkehr zu denken ist, ist noch unklar: Die Polizei hat den Brandort versiegelt, laut Sprecherin Kathrin Thamm läuft die Spurensicherung noch, die Kripo ermittelt, denn die Ursache für das Feuer ist noch nicht bekannt.

»Wenn die polizeiliche Spurensicherung in einer Brandwohnung abgeschlossen ist und die Wohnung durch die Polizei wieder frei gegeben wird, heißt dies nicht immer, dass die Bewohner auch umgehend wieder in ihre Wohnung ziehen können«, teilt Thamm mit. Laut Feuerwehr muss dann nämlich erst noch von Fachpersonal geprüft werden, ob eine Schadstoffbelastung vorliegt.

Nina Lenhardt