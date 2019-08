Unwetter bei Kahl und Alzenau: Baum fällt auf Auto und verletzt Insassin

Hagel beim Unwetter am Sonntagabend in Kahl.

Auf der A45 herrschten zwischen Alzenau Mitte und Karlstein chaotische Verhältnisse. Zahlreiche Bäume knickten durch das Unwetter und blockierten teilweise die Straße. Die A45 musste in Richtung Aschaffenburg gesperrt werden. Sie ist aktuell provisorisch geräumt worden, sodass der Verkehr zwischen Alzenau-Mitte und Karlstein abfließen konnte. Der Streckenabschnitt bleibt aber vorerst gesperrt.

Die Verkehrslage in der Gegend ist aktuell chaotisch. Auch einige Ortsverbindungsstraßen sind gesperrt. Die Feuerwehr spricht von "einigen Hundert Einsätzen". Auch Alexander Herzing, Leiter der Integrierten Leitstelle (ILS) Bayerischer Untermain, sprach von einem "katastrophalen Ausmaß". Nach Angaben von Herzing soll es zwischen 18 Uhr und 21 Uhr bereits 350 Feuerwehreinsätze gegeben haben.

In Kahl deckte das Unwetter Dächer ab, etwa beim Bauhof der Gemeindewerke in der Nähe der Freigerichter Straße. Ziegel flogen dort bis in die Seitenstraße. Die Keller von Anwohnern liefen voll. Auch in Kahl knickten viele Bäume durch den orkanartigen Wind. In der Alzenauer Straße krachte ein Baum direkt auf die Eingangstür eines Fitness-Studios. Die Bahnstrecke von Kahl nach Alzenau ist übersät mit Baumstämmen.

In Alzenau hat es den Hauckwald sehr mitgenommen, berichtet Bürgermeister Alexander Legler. Auch hier deckte es die Dächer verschiedener Häuser ab. Entlang der Staatsstraße 2305 knickten die Bäume in Richtung des Schwimmbads. Im Stadtteil Kälberau schlug der Wind einige Fenster der Wallfahrtskirche "Maria zum rauhen Wind" ein, Wasser drang darüber in die Kirche, so Legler weiter. Die Feuerwehr sichere aktuell die Dächer und räume die Straßen.

Wir berichten hier weiter.

