Unverschämter Ladendieb in Miltenberg

Während der Shoppingtour verspürte er offensichtlich Durst, nahm einen Smoothie aus dem Regal heraus, trank diesen aus und legte die leere Verpackung in eine Fleischtruhe. Im Anschluss bezahlte der 40-Jährige seine restlichen Einkäufe an der Kasse und verließ den Markt. Nach Passieren der Kasse wurde er von aufmerksamen Mitarbeitern angesprochen, dass er das konsumierte Getränk nicht zur Bezahlung vorgelegt hatte. Gleich daraufhin wurde auch die Polizei verständigt.

Wie ermittelt werden konnte, hatte der Mann etwa vier Wochen zuvor, ebenfalls im selben Einkaufsmarkt, einen Protein-Shake getrunken und die geleerte Verpackung wieder zurück in ein Regal gestellt. Auch damals „vergaß“ er diesen bei der Kassiererin zu bezahlen. Den „durstigen Langfinger“ erwartet nun eine Anzeige wegen Ladendiebstahls.

Reifen plattgestochen

Amorbach. Am Montag wurden, in der Zeit zwischen 21 und 22 Uhr, auf einem Firmen-Parkplatz in der Dr.-F.A.-Freund-Straße drei Reifen eines Fiats plattgestochen. Der noch unbekannte Täter hinterließ einen Sachschaden in Höhe von 200 Euro.

Vandalen zerstören Mofa

Faulbach. Am Dienstag wurde ein in der Speckspitze abgestelltes Mofa in der Zeit zwischen 7.45 und 11.30 Uhr durch Unbekannte am Rahmen massiv beschädigt. Vermutlich wurde mit einem schweren Gegenstand auf das Mofa eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1000 Euro. Wer kann Anhaltspunkte zu den bislang noch ungeklärten Fälle geben? Wer hat etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Miltenberg.

Polizei Miltenberg