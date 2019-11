Unter Drogeneinfluss unterwegs

Da durch die Beamten im Rahmen der Kontrolle Ausfallerscheinungen festgestellt werden konnten, welche auf einen vorangegangenen Konsum von Betäubungsmitteln hindeuteten, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Bei der Durchsuchung ihrer Wohnung konnten zudem noch kleinere Mengen Marihuana aufgefunden werden.

Zellingen: In den frühen Morgenstunden des 01. November wurde in Zellingen ein 37-jähriger PKW-Lenker einer Verkehrskontrolle unterzogen, auch hier fiel den Beamten auf, dass der Fahrer augenscheinlich unter dem Einfluss von Drogen stand. Auf Nachfrage räumte der Mann ein, am Vortag mehrfach Marihuana konsumiert zu haben, zudem händigte er den Beamten zwei Kunststoffdosen mit insgesamt 8,3 Gramm Marihuana aus, welcher er in seinem PKW mit sich führte. Bei dem Mann wurde ebenfalls eine Blutprobe entnommen.

vd/Polizei Karlstadt