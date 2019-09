Unter Drogeneinfluss unterwegs

Zunächst wurde gegen 18:15 Uhr ein Pkw Kia in der Eußenheimer Straße zu einer Verkehrskontrolle angehalten. In deren Rahmen wurden bei der 23-jährigen Fahrzeugführerin drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Dies hatte zur Folge, dass bei der Dame eine Blutentnahme angeordnet und die weitere Fahrt unterbunden werden musste. Sie erwartet nun ein Bußgeldverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss.

Gegen 21:40 Uhr wurde dann eine 27-Jährige mit ihrem Pkw Fiat in der Gemündener Straße kontrolliert. Auch bei dieser Verkehrskontrolle zeigte die Fahrerin drogentypische Auffälligkeiten. Auch ihre Weiterfahrt endete auf der Stelle, zudem wurde die obligatorische Blutentnahme angeordnet. Zu guter Letzt wurde noch eine geringe Menge Marihuana bei der jungen Frau aufgefunden. Die Dame muss sich nun strafrechtlich wegen dem Drogenbesitz sowie wegen Fahren unter Drogeneinfluss verantworten.

Vom Unfallort entfernt

Karlstadt-Wiesenfeld: Eine böse Überraschung erlebte eine 49-jährige Verkehrsteilnehmerin am frühen Donnerstagnachmittag in der Lohrer Straße in Wiesenfeld. Die Frau hatte ihren silbernen Mercedes gegen 12:00 Uhr im Bereich des dortigen Kindergartens geparkt. Als sie nach ca. zwei Stunden wieder zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen frischen Unfallschaden an der linken hinteren Fahrzeugseite fest. Dieser wird auf 500 Euro geschätzt. Offenbar war ein anderer Verkehrsteilnehmer mit seinem Fahrzeug beim Rangieren am Mercedes der Geschädigten hängengeblieben und hatte sich anschließend entfernt, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Die Polizeiinspektion Karlstadt hat die Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 zu melden.

Auto beschädigt

Zellingen: Im Verlauf des Freitagnachmittags machte sich ein derzeit noch unbekannter Täter in Zellingen an einem geparkten Pkw zu schaffen. Der weiße Dacia war zwischen 14:00 und 22:00 Uhr „Am Braunen See“ in Zellingen abgestellt. Der unbekannte Vandale nutzte diesen Zeitraum, um am Dacia die beiden hinteren Reifen plattzustechen und die Heckscheibe einzuschlagen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt unter der Telefonnummer 09353/9741-0 entgegen.

vd/Polizei Karlstadt