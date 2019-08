Unter Drogeneinfluss Unfall auf A3 bei Aschaffenburg verursacht und geflüchtet

Hierbei entstand ein Sachschaden von circa 4000 Euro, verletzt wurde niemand. Die Unfallbeteiligten hielten zunächst an der Unfallstelle an. Der Unfallverursacher bot der 59-Jährigen Porsche-Fahrerin anschließen Bargeld zur Schadensregulierung an. Als diese dem Herrn allerdings mitteilte, dass die Polizei bereits verständig sei, flüchtete der Mann mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Kurz darauf konnte der Flüchtende doch von einer Zivilstreife der Autobahnpolizei gestoppt werden. Hierbei stellte sich der Grund für seine Flucht relativ schnell heraus. Der Mann stand deutlich unter der Wirkung von Drogen. Daraufhin wurde bei dem Herrn eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Nachdem der Beschuldigte eine für die zu erwartenden Strafe angemessene Sicherheit hinterlegt hatte, durfte er dann die Dienststelle wieder verlassen.

Langer Stau auf A3 in Fahrtrichtung Frankfurt

Durch eine Baustelle in der Nacht von Montag auf Dienstag und hierbei erfolgten, für die Baustelleneinrichtung zwingend erforderlichen Vollsperrungen der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt bildete sich zwischen Hösbach und Weibersbrunn ein Rückstau von zweitweise ca. 14 Kilometern Länge. Dieser Rückstau verringerte sich nach Auflösung der Vollsperrung sehr schleppend aufgrund des nun einsetzenden Berufsverkehrs, sodass sich vor der Anschlussstelle Hösbach der Verkehr bis in die Nachmittagsstunden zurückstaute.

Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach/ienc