Unter Drogeneinfluss: Mann wirft Dinge durch geschlossene Fenster in Obernburg

Ein Mann warf aus seinem Fenster verschiedenste Gegenstände, teileweise auch durch geschlossene Fenster ins Nachbarhaus. Der offenbar unter Drogeneinfluss stehende 41-Jährige konnte unter Gegenwehr in Gewahrsam genommen werden und musste den Rest des Tages nach richterlicher Bestätigung in der Zelle verbringen. Eine weitere in der Wohnung befindliche männliche Person wurde zunächst ebenfalls in Gewahrsam genommen, jedoch, nachdem Zeugen bestätigten, dass er unbeteiligt war, wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Schaden wird wohl etliche hundert Euro betragen. Gegen den 41-Jährigen wird Anzeige wegen einer Reihe von Delikten, von Sachbeschädigung, Widerstand gegen Polizeibeamte und Beleidigung erstattet.

Fahrrad am Honischbeach gestohlen: Niedernberg

Bereits am Freitag, zwischen 18.30 und 21.30 Uhr, wurde am Fahrradabstellplatz des Honischbeach ein schwarzes MTB der Marke Cube entwendet. Leider war das Rad nicht versperrt, so dass der Dieb leichtes Spiel hatte.

Mömlingen. Ein weiteres Fahrrad kam in der Bachetstraße in Mömlingen weg. Am Sonntag, in der Zeit von 20 bis 23 Uhr wurde das blau-silberne Damenrad der Marke Winora gestohlen.

Verglasung einer Bushaltestelle beschädigt: Erlenbach

Mindestens 300 Euro beträgt der Schaden an der Verglasung eines Bushaltestellenwartehäuschens vor dem Schulzentrum in der Elsenfelder Straße. Unbekannte haben in der Zeit von letzten Mittwoch bis Sonntag den Schaden angerichtet.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Obernburg, Tel. 06022 / 629 – 0

Polizei Obernburg /ienc