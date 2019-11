Unter Drogeneinfluss Auto gefahren

Der junge Mann war mit seinem Pkw, einem Opel Corsa in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in der Fahrgasse in Lohr überprüft worden. Die durchgeführte Blutentnahme wird Gewissheit über den vermeintlichen Drogenkonsum bringen. Die Fahrt war für den 25jährigen zunächst zu Ende; der Fahrzeugschlüssel wurde von den Beamten sichergestellt.

Fuchs stirbt bei Unfall

Lohr. Bereits am Dienstagvormittag kurz nach 5 Uhr erfasste eine Autofahrerin auf dem Weg von Partenstein Richtung Lohr einen Fuchs. Das Tier wurde bei dem Aufprall getötet. Am Fahrzeug entstand relativ geringer Schaden. Aufgrund der Tatsache, dass die 55jährige Fahrerin den Vorfall erst nach ihrer Arbeitszeit meldete, darf die Polizei nochmals darauf hinweisen, dass Wildunfälle immer sofort mitgeteilt werden müssen. Unter bestimmten Umständen droht sonst ein Bußgeld wegen eines Verstoßes nach dem Bayer. Jagdgesetz.

Wildschweine gegen Autos

Lohr /Neuhütten. Zwei weitere Unfälle mit Wildschweinen ereigneten sich am Dienstag in den Abendstunden. Gegen 19.30 Uhr rannten zwei Schwarzkittel in der Adolph-Kolping-Str. gegen einen Pkw. Das Schwein blieb unverletzt; am Fahrzeug entstand Schaden von etwa 700 Euro. Auch der zweite Zusammenstoß verlief für die Sau glimpflich. Gegen 22 Uhr kam es auf der Straße von Neuhütten nach Heigenbrücken zu einer Kollision mit einem BMW. Der hier entstandene Schaden wurde auf rund 1000.-- EUR geschätzt.

mci / Quelle: Polizei Lohr