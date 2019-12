Unter Drogen auf getuntem Roller durch Kleinheubach

Am Sonntag, um 15.40 Uhr, wurde in Kleinheubach in der Pommernstraße ein Motorroller-Fahrer kontrolliert. Der 19-jährige zeigte Drogentypische Ausfallerscheinungen, die sich nach einem Test bestätigten. Weiter wurde festgestellt, dass durch eine technische Manipulation aus dem Mofa ein Kleinkraftrad wurde und der junge Mann hierfür keine Fahrerlaubnis besaß. Der Motorroller wurde sichergestellt. Nach einer Blutentnahme durfte der 19-jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen.

Kollision beim Auffahren auf B469 bei Weilbach

Am Sonntag, um 17.10 Uhr, befuhr eine 28-jährige mit ihrem VW die Bundesstraße von Kleinheubach kommend in Richtung Weilbach. Ein 57-jähriger Klein-Lastweagen-Fahrer wollte von Mainbullau kommend von der Tangente auf die Bundesstraße auffahren und übersah hierbei die VW-Fahrerin. Diese wich zwar noch aus, es kam aber zum Zusammenstoß mit den Außenspiegeln. Glücklicherweise kam zu dieser Zeit kein Gegenverkehr. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg