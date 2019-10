Unter Drogen am Steuer: Streife zieht Elsenfelderin aus dem Verkehr

Die beiden waren der Streife im Bereich der SB-Märkte in der Erlenbacher Straße aufgefallen und anschließend überprüft worden. Hierbei zeigte sich, dass die Fahrerin des Kleinwagens unter Drogeneinfluss stand. Sie hatte offensichtlich kurz vor Fahrtantritt Betäubungsmittel konsumiert. Die Beamten ordneten bei ihr eine Blutentnahme an. Bei ihrem Freund stellten die Beamten eine geringe Menge Amfetamin sicher.

Ohne Führerschein unterwegs

Klingenberg . Ein Klingenberger ist am Dienstag Mittag von einer Streife der PI Obernburg kontrolliert worden. Bei der Überprüfung des jungen Mannes stellte sich heraus, dass diesem wegen einer Trunkenheitsfahrt vor einigen Wochen die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Den Schwarzfahrer erwartet nun eine Anzeigewegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Fahrrad entwendet

Elsenfeld. Ein Fahrraddiebstahl ist am Dienstag bei der Polizei angezeigt worden. Eine Elsenfelderin hatte Montag Abends ihr blau gelbes Rad der Marke Bergamont hinter ihrem Mehrfamilienhaus am Fahrradschuppen abgestellt. Als sie am Dienstag gegen 09.30 Uhr zu dem Schuppen kam, stellte sie das Fehlen ihres Rades fest. Ein unbekannter Dieb hatte ihr Rad mitgenommen und dafür ein altes „Schrottrad“ zurückgelassen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf gut 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0