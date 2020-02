Unter Drogen am Steuer - Beamte stoppen Fahrerin in Elsenfeld

Im Rahmen einer nächtlichen Verkehrskontrolle haben Beamte der PI Obernburg am Dienstag früh gegen 0.30 Uhr eine unter Drogeneinfluss stehende Klingenbergerin aus dem Verkehr gezogen. Die junge Frau war zusammen mit ihrem Freund, einem amtsbekannten Drogenkonsumenten, auf dem Heimweg. Bei der Kontrolle der Dame zeigte diese drogentypische Ausfallerscheinungen und musste sich einem Drogenvortest unterziehen. Dieser verlief positiv, worauf bei der Frau eine Blutentnahme angeordnet wurde.

Ihr Freund und Beifahrer führte im Fahrzeug eine geringe Menge Amfetamin mit und wird wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Geparktes Fahrzeug gestreift

Eschau, Wildensee, K MIL 26 Ein Kleinunfall ist am Montag Abend gegen 20.15 Uhr aus Wildensee gemeldet worden. Ein Eschauer war hier in der Ortsdurchfahrt auf der Fahrt Richtung Altenbuch an einem innerorts am rechten Fahrbahnrand geparkten Pkw hängengeblieben und hatte hierbei die hintere linke Fahrzeugseite des Pkw schwarzen Kia beschädigt. Insgesamt entstand hierbei Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Spiegel abgefahren

Hausen, Hauptstraße Beim Vorbeifahren an einem ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkten Pkw Fiat hat ein älterer Mercedesfahrer den linken Außenspiegel des Pandas abgefahren. Der Unfallverursacher stieg hierauf kurz aus, besah sich den Schaden und setzte danach seine Fahrt fort. Ein Zeuge konnte dies beobachten und meldete den Sachverhalt umgehend bei der Polizei.

Eine Streife konnte den Unfallverursacher antreffen. Dieser gab an, von dem Unfall nichts mitbekommen zu haben. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg