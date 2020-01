Unter Drogen: Polizei stoppt Mann am Steuer

Bei der Kontrolle stellten die Beamten bei dem jungen Mann drogentypische Ausfallerscheinungen fest. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv. Weiterhin fanden die Beamten bei dem jungen Mann eine geringe Menge Marihuana. Nach Durchführung einer Blutentnahme wurde der Großwallstädter aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Ihn erwartet eine Anzeige wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein einmonatiges Fahrverbot wegen Fahrens unter Drogeneinfluss.

Fahrradddiebstahl

Erlenbach, Bodelschwinghstraße. Ein Fahrraddiebstahl ist am Dienstag bei der Polizeiinspektion Obernburg angezeigt worden. Ein noch Unbekannter entwendete am Dienstagnachmittag gegen 17.30 Uhr das in einem Hofraum des Wohnanwesens in der Bodelschwinghstraße ungesichert abgestellte Kinder-Mountainbike der Marke Bulls. Das rot-schwarze Rad Typ Sarptail hat einen Zeitwert von circa 300 Euro.

Diebstahl aus Volvo

Obernburg, Bayernstraße. Ein Diebstahl aus einem geparkten Auto ist am Wochenende, vermutlich zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag in der Bayernstraße verübt worden. Hier drangen unbekannte Täter auf nicht bekannte Weise in einen verschlossenen Volvo ein und entwendeten daraus eine geringe Menge Kleingeld. Leichtsinnigerweise war der Geldbeutel sichtbar im Fahrzeuginneren zurückgelassen worden.

Unter Alkoholeinfluss unterwegs

Sulzbach, Kreisstraße MIL 11. Gegen 21.15 Uhr ertappten Beamte der Polizeiinspektion Obernburg einen alkoholisierten Mann. Dieser war mit seinem Fahrzeug im Bereich Sulzbach kontrolliert worden. Bei der Überprüfung auf Fahrtüchtigkeit stellten die Beamten leichten Alkoholgeruch fest. Ein Test am gerichtsverwertbaren Alcomaten ergab 0,7 Promille. Die Weiterfahrt des Mannes wurde unterbunden. Ihn erwartet eine saftige Geldbuße in Höhe von 500 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot.

Verbotsschilder abgerissen

Elsenfeld, Erlenbacher Straße. Unbekannte haben zwischen Freitag und Dienstag in der Erlenbacher Straße zwei Parkverbotsschilder von einer Hauswand abgerissen. Die Schilder waren vor einem Privatparkplatz einer Fahrschule angebracht gewesen. Der angerichtete Schaden beläuft sich auf etwa 100 Euro.

Polizei Obernburg/ves