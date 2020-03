Unkraut vernichtet, Hecke angezündet

Vermutlich wegen Funkenflugs geriet eine in rund drei Metern Entfernung befindliche Hecke in Brand. Löschversuche des Westerngünders schlugen fehl. Der Brand konnte schlußendlich durch die alarmierte freiwillige Feuerwehr gelöscht werden. Bis auf einige versengte Haare konnten keine Verletzungen festgestellt werden. Der Sachschaden beträgt ca. 600 Euro.

Verkehrsspiegel abgefahren

Kahl: Am Mittwochnachmittag touchierte ein Paketdienstfahrer in Kahl am Main, in der Torgasse, mit seinem Lieferwagen beim Rangieren einen Verkehrsspiegel. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 600 Euro.

Vorfahrtsverstoß im Gewerbegebiet

Alzenau: Am Mittwochmorgen fuhr ein Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug im Industriegebiet Süd auf einer untergeordneten Straße. Hierbei übersah er einen BMW der auf der vorfahrtsberechtigen Straße fuhr und es kam zum Zusammenstoß. An dem BMW des 23-jährigen Alzenauers entstand ein Sachschaden im Frontbereich in Höhe von ca. 2.000.- Euro. An der Sattelzugmaschine des 51-jährigen Fahrers entstand ebenfalls im Frontbereich ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

vd/Polizei Alzenau