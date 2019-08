Unkraut mit Bunsenbrenner entfernt - Hecke brennt in der Würzburger Straße in Aschaffenburg

Vermutlich aus Unachtsamkeit fing hierbei auch eine angrenzende Hecke Feuer. Da eigene Löschversuche nicht erfolgreich waren und zu allem Unglück der Brand auch auf eine Gartenhütte übergriff, wurde die Feuerwehr Bessenbach alarmiert. Diese konnte den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. An der Hütte entstand dennoch ein Schaden von ca. 500 €. Inwiefern der Verursacher den Brand nun fahrlässig verursacht hat, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Stadt Aschaffenburg

Wendemanöver führt zu Verkehrsunfall

Ein plötzliches Wendemanöver führte am Samstag, den 03.08.2019, gegen 18:20 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Landingstraße in Aschaffenburg. Ein 56-jähriger Suzuki-Fahrer wendete dort über eine durchgezogene Linie ohne den Blinker zu setzten. Für eine entgegenkommender 25-jährige BMW-Fahrerin kam dieses Fahrmanöver so unerwartet, dass sie einen Zusammenstoß nicht mehr vermeiden konnte. Beide Beteiligte blieben unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von jeweils ca. 1.000 €. Den Unfallverursacher erwartete neben der Schadensregulierung nun auch ein entsprechendes Bußgeld.

Fahrrad und Geldbeutel entwendet

Zu einem Fahrraddiebstahl kam es am Samstag, den 03.08.2019, gegen 19:20 Uhr, im Stadtteil Damm. Dort hatte ein 24-Jähriger sein schwarzes Fahrrad der Marke Campus in der Glattbacher Straße abgestellt. Als er zu dem Fahrrad zurückkehrte musste er feststellen, dass dieses durch einen noch unbekannten Täter entwendet worden war. Ebenso fehlte auch von seinem Geldbeutel, der im Fahrradkorb lag, jede Spur. Die weiteren Ermittlungen führt nun der Sachbearbeiter für Fahrraddiebstähle der Ermittlungsgruppe der PI Aschaffenburg. Zeugen, die z.B. den Täter bei der Tatausführung beobachten konnten, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 06021/857-0 mit der Polizeiinspektion Aschaffenburg in Verbindung zu setzen.

Kreis Aschaffenburg

Alkoholverstoß durch Fahranfänger

Großostheim. Die sogenannte 0,0-Promillegrenze für Fahranfänger wurde einem 20-jährigen Skoda-Fahrer am Sonntag, den 04.08.2019, gegen 02:15 Uhr, zum Verhängnis. Der Fahrzeugführer war in Großostheim auf der Kreisstraße unterwegs und wurde dort einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Nachdem hierbei deutlicher Alkoholgeruch festgestellt wurde, musste sich der Fahrer einem gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Dienststelle unterziehen. Da der erste Verdacht hierbei bestätigt wurde, erwartete ihn nun eine Bußgeldanzeige.

Vorfahrtsmissachtung führt zu Verkehrsunfall

Hösbach. Die Missachtung des Verkehrszeichens „Vorfahrt gewähren“ führte am Samstag, den 03.08.2019, gegen 15:00 Uhr, zu einem Verkehrsunfall in der Zeppelinstraße. Dort wollte eine 30-jährige Ford-Fahrerin vom Parkplatz eines Baumarktes ausfahren und missachtete hierbei die Vorfahrt eines 48-jährigen BMW-Fahrers. Beide Beteiligten blieben zwar unverletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden von insgesamt 2.000 €. Die Unfallverursacherin erwartet nun eine Bußgeldanzeige.

Wildunfall auf Staatsstraße

Bessenbach. Auf der Staatsstraße 2312 zwischen Straßbessenbach und Haibach kam es am Samstag, den 03.08.2019, gegen 21:30 Uhr, zu einem Wildunfall. Ein 32-jähriger BMW-Fahrer erfasste dort das kreuzende Reh. Das Tier verendete noch vor Ort und wurde durch den zuständigen Jagdpächter abgeholt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 400 €.

Polizei Aschaffenburg/mkl