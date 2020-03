Unkraut abgefackelt - Glutreste entzünden sich - Feuerwehreinsatz in Erlenbach

In der Johannesstraße hat es am Dienstag früh einen Feuerwehreinsatz gegeben. Anwohner hatten in der Straße Rauchschwaden bemerkt und die Feuerwehr gerufen. Ursache für die Rauchentwicklung waren Gartenarbeiten eines Anwohners, der am Vortag Unkraut mittels eines Brenners abgefackelt hatte. Scheinbar hatten sich Glutreste gehalten und den Zaun entzündet. Der Hausbesitzer, der das Feuer ebenfalls bemerkte, musste mit seiner Gießkanne nicht mehr zum Löscheinsatz antreten, da die alarmierte Feuerwehr schneller war. An dem Holzzaun entstand Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro.

Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Niedernberg, Nordring Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle ist im Nordring eine ältere Dame mit ihrem Kleinkraftrad überprüft worden. Auf Nachfrage konnte die Frau keine Fahrerlaubnis für ihr Zweirad vorweisen. Die Überprüfung ergab, dass die Kontrollierte nach einer Trunkenheitsfahrt nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und somit ohne die erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs war.

dc/Meldungen der Polizei Obernburg