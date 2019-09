Ungewöhnliche Unfall-Flucht in Hafenlohr

Hierin befand sich ein 37-jähriger aus Lohr, der dabei leicht verletzt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Während man auf die Polizei wartete, hielt plötzlich ein weiterer Wagen an. Der Unfallfahrer stieg in diesen ein, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zurück blieb das unverschlossene Auto des Unfallverursachers mit seinem Personalausweis und weiteren persönlichen Gegenständen. Trotz umfangreichen Ermittlungen noch in der Unfallnacht, konnte der 41-jährige nicht mehr aufgefunden werden. Er stellte sich jedoch am Samstagnachmittag auf der Polizeiinspektion Marktheidenfeld. Die Umstände der Verkehrsunfallflucht sind nun Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Polizei Martheidenfeld/mkl