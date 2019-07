Den Gesetzen der Physik folgend rollte der Pkw langsam bergab, da die Hangabtriebskraft größer war als die Bremswirkung der Handbremse. Der VW wurde nach einigen Metern von einem Mercedes gestoppt, der ebenfalls am Fahrbahnrand abgestellt war. An beiden Pkw entstand Sachschaden in einer Gesamthöhe von ca. 3000 Euro.

Alkoholkontrollen

Erlenbach: Gleich zwei Fahrzeugführer, die sich alkoholisiert ans Steuer gesetzt haben, haben Beamte der PI Obernburg aus dem Verkehr gezogen.

Am Donnerstag Nachmittag, gegen 15.45 Uhr, fiel einer Streife in Erlenbach ein Handwerker auf, der bei der Verkehrskontrolle alkoholisiert erschien. Ein daraufhin durchgeführter Alcotest verlief positiv. Der gerichtsverwertbare Alcomat zeigte dann einen Wert von 0,82 Promille an. Die eingesetzte Streife unterband die Weiterfahrt des Angetrunkenen, den nun ein einmonatiges Fahrverbot, 2 Punkte in Flensburg und eine Geldbuße von 500 Euro erwartet.

Obernburg: Gegen 02.10 Uhr ist einer Streife auf der Mainbrücke Obernburg bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle ein Toyotafahrer aufgefallen, der offensichtlich zu tief ins Glas geschaut hatte. Die Beamten stellten bei der Befragung des Elsenfelders eine starke Fahne fest. Ein hierauf durchgeführter Alcotest zeigte dann auch 1,52 Promille an. Bei dem Alkoholsünder wurde eine Blutentnahme angeordnet, sein Führerschein wurde von den Beamten vor Ort einbehalten.

Geparktes Fahrzeug angefahren

Obernburg: Im Laufe des Donnerstages ist ein Pkw BMW in der Dr.-Zöller Straße angefahren worden. Das silberfarbene Fahrzeug war ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt gewesen und wurde, vermutlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug, im Bereich der hinteren Tür der Fahrerseite eingedellt. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Möglicherweise wurde der Unfallschaden vom Verursacher wegen der geringen Eindellung nicht bemerkt.

Aufgefahren-weitergefahren

Sulzbach: Eine Unfallflucht ist am Donnerstag Nachmittag von der Bahnhofstraße gemeldet worden. Zur Unfallzeit fuhr ein Sulzbacher mit seinem BMW die GBahnhofstraße. Als ein vorausfahrendes Fahrzeug abbremste, verringerte auch der BMW-fahrer seine Geschwindigkeit und bremste stark ab. Der oder die nachfolgende Minicooperfahrer bemerkte das Bremsmanöver wegen ungenügendem Abstand zu spät und fuhr auf den BMW auf. Der BMW-fahrer hielt daraufhin am Fahrbahnrand an um seinen Unfallschaden zu begutachten und die Personalien mit dem Unfallverursacher auszutauschen. Den Lenker des Minicoopers interessierte dies augenscheinlich nicht, denn er fuhr weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Radlader beschädigt

Eschau: Unbekannte haben in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag an einer Baustelle am Bahndamm in Hobbach einen Radlager beschädigt. Die vermutlich jugendlichen Täter ließen mittels eines Steines ihren Übermut an dem Fahrzeug aus und zertrümmerten die Frontscheibe der Baumaschine. Der angerichtet Sachschaden beträgt ca. 600 Euro.

vd/Polizei Obernburg