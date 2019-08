Unfallverursacher fährt weiter

Hierbei kam der Pkw nach rechts von seiner Fahrbahn ab und touchierte hier einen Sattelzug, der sich zu dieser Zeit auf der rechten Fahrspur befand. Beide Fahrer hielten zunächst an, anschließend setzte der Fahrer des Daimlers allerdings sein Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Schaden am Sattelzug wird auf ca. 1000 Euro geschätzt, der Schaden am Daimler ist unbekannt. Zeugen, die den Unfall beobachten haben, melden sich bitte bei der Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach unter der Telefonnummer 06021/8572530.

Audi kommt von der Fahrbahn ab

Kleinostheim: Am Dienstag, kam ein 32-Jähriger vermutlich aus Unachtsamkeit mit seinem Audi von der A45, Richtung Aschaffenburg, nach rechts von der Fahrbahn ab. Hier kollidierte er mit der Außenleitplanke und kam schließlich auf dem Pannenstreifen zum Stehen. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt, der Sachschaden liegt bei ca. 12000 Euro.

Unfall im Baustellenbereich

Hösbach: Am Dienstag kam es gegen 08:50 Uhr auf der A3 in Fahrtrichtung Frankfurt auf Höhe Hösbach zu einem Auffahrunfall im Baustellenbereich. Eine 28-Jährige aus dem Raum Bamberg wurde hierbei leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 8000 Euro.

Unter Drogeneinfluss gefahren

Bessenbach: Am Dienstag wurde gegen 14:50 Uhr ein Ford mit österreichischer Zulassung auf der A3 im Bereich Bessenbach zur Fahndungskontrolle angehalten. Hierbei wurden beim Fahrer deutliche drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt, der Fahrer räumte daraufhin den kurz zurück liegenden Konsum von Betäubungsmitteln ein. Bei der weiteren Durchsuchung des Fahrzeugs wurde zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel aufgefunden. Zudem wurde festgestellt, dass gegen den Fahrer eine Fahrerlaubnissperre bestand. Den 33-Jährigen Mann erwartet nun unter anderem eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahrens trotz Fahrverbots und Besitz von Betäubungsmitteln.

vd/VPI Aschaffenburg