Unfallflüchtiger leistet bei Kontrolle Widerstand

Bei einem Fahrstreifenwechsel übersah der 35-jährige Fahrer einen links neben ihm befindlichen Pkw Smart. Es kam zur Berührung beider Fahrzeuge, woraufhin sich der VW-Fahrer entfernte. Kurz darauf wurde der Unfallflüchtige in der Kneipstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Polizeibeamten Alkohol in seiner Atemluft fest. Ein Alkotest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel des 35-Jährigen wurden sichergestellt.

Hierbei widersetzte er sich der Maßnahme und gab sich aggressiv gegenüber den eingesetzten Beamten. Dem Fahrer wurden daraufhin die Handfesseln angelegt. Auch danach leistete der alkoholisierte Polo-Fahrer weiterhin Widerstand. Der 35-Jährige wurde letztendlich zur Polizeiinspektion Aschaffenburg verbracht, wo ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Nun erwartet den Mann eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

BMW verkratzt - Täter ist flüchtig

Ein unbekannter Täter machte sich im Zeitraum von Samstag, 20:30 Uhr bis Sonntag, 15:40 Uhr an einem Pkw BMW zu schaffen. Er stand in der Koloseusstraße geparkt. Nun weist der BMW an diversen Fahrzeugseiten Kratzer auf. Zudem sind Fahrzeugteile der Front gebrochen. Es entstanden mehrere tausend Euro Sachschaden.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Einbruch in Laufacher Firma

Ein unbekannter Täter verschaffte sich im Zeitraum von Samstag, 15:30 Uhr bis Sonntag, 11:30 Uhr Zugang zu einer Firma in der Hermann-Niggemann-Straße. Hierbei hebelte der Täter das Schließblech der Zugangstür auf und verschaffte sich Zugang zum Produktionsraum. Hier wurde ein PC entwendet. Es entstand Schaden im vierstelligen Bereich.

Unbekannter verkratzt zwei Autos in Großostheim

Im Zeitraum von Samstag, 13:00 Uhr bis Sonntag, 11:00 Uhr verkratzte ein unbekannter Täter beide Fahrzeugseiten eines BMW und eines Audi. Die Pkw waren in der Kunostraße abgestellt. Der Täter verursachte mehrere tausend Euro Schaden.

Zeugen, die Hinweise zu einer tatverdächtigen Person in beiden Fällen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 zu melden.

vd/Polizei Aschaffenburg