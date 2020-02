Unfallfluchten in Thüngen und Retzbach

Thüngen. An einem in Thüngen in der Bahnhofstraße, kurz nach dem Ortseingang von Stetten kommend, am Fahrbahnrand geparkten VW Golf, ist am Montag in der Zeit zwischen 9 und 12.30 Uhr der linke Außenspiegel durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt worden. Es entstand dabei ein Schaden in Höhe von rund 200 Euro. Der Unfallverursacher fuhr unerkannt weiter.

Retzbach. Am Montag wurde in der Zeit von 19.30 Uhr bis 20.45 Uhr ein in der Unteren Hauptstraße geparkter VW Golf durch ein anderes, dort vermutlich rangierendes Fahrzeug, beschädigt.

An dem Golf, der längs entlang einer Mauer stand, wurde die linke Seite beschädigt. Der VW wurde durch den Aufprall des vermutlich gegenüber ausparkenden Wagens und etwa 15 Zentimeter quer verschoben.

Von dem unfallverursachenden Fahrzeug blieben Teile der Rückleuchte am Unfallort zurück. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Regulierung des entstandenen Schadens in Höhe von rund 2000 Euro Euro zu kümmern.

Die Polizei Karlstadt bittet um Hinweise zu den Unfallfluchten unter Tel.: 09353/97410.

Straßenlampe touchiert

Karlstadt, Lkr. Main-Spessart. Beim Versuch am Montag gegen 18:45 Uhr rückwärts aus einer Parkbucht des Parkplatzes an der Ringstraße 4 in Karlstadt auszuparken legte ein 31-jähriger Mann versehentlich den ersten Gang an seinem Fahrzeug ein und touchierte beim Anfahren dann den vor seinem Fahrzeug stehenden Laternenpfosten. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 4500 Euro.

dc/Meldungen der Polizeiinspektion Karlstadt