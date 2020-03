Unfallfluchten in Kreis Miltenberg

Unfallfluchten

Erlenbach a.Main OT Mechenhard, Lkr. Miltenberg: Zu einer Unfallflucht kam es im Müllersweg in der Zeit von Sonntag auf Montag. Der Fahrer eines VW bemerkte beim losfahren eine Fehlfunktion in der Elektronik seines Fahrzeugs und stellte anschließend einen Schaden an der linken Frontseite fest. Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro.

Obernburg a.Main OT Eisenbach, Lkr. Miltenberg: Bei einer weiteren Unfallflucht wurde in der Zeit von Freitag bis Montag ein roter Corsa angefahren. Auch hier war ein Schaden vorne links entstanden. Die Schadenshöhe wurde hier mit etwa 500 Euro angegeben.

Wörth a.Main, Lkr. Miltenberg : Auch in der Landstraße in Wörth wurde ein geparktes Fahrzeug beschädigt. Gegen 10:50 Uhr am Montag, stieß ein roter Kleinwagen gegen den hinteren linken Bereich des Geparkten Autos und verursachte einen Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Aufmerksame Zeugen konnten sich das Kennzeichen notieren, so dass der Geschädigte hier nicht auf seinen Kosten sitzen bleibt.

Einbruch in Reparaturwerkstatt

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg: Zwischen Freitagnachmittag und Montagfrüh brachen Unbekannte in die Betriebsräume einer Autoscheibenwerkstatt in der Erlenbacher Straße ein. Es wurden verschiedene Behältnisse aufgebrochen und ein dreistelliger Bargeldbetrag gestohlen.

sru/ Quelle: Polizeiinspektion Obernburg