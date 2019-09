Unfallfluchten in Großwallstadt und Sulzbach

Zu einer Unfallflucht mit mehreren Geschädigten kam es am Mittwoch, gegen 12:25 Uhr, auf der Großostheimer Straße. Ein VW-Fahrer fuhr grade an parkenden Autos vorbei, als ein entgegenkommender, vermutlich VW Passat, den Vorrang missachtet und in die Engstelle einfuhr. Hier wurden sowohl der Wagen des Erstgenannten, als auch ein geparktes Fahrzeug leicht beschädigt. Obwohl der Unfallverursacher den Anstoß bemerkt hatte, er blieb kurz stehen, fuhr er auf und davon. Der Schaden beträgt wenige hundert Euro.

Sulzbach a.Main, Lkr. Miltenberg - Am Dienstag, gegen 9.30 Uhr, beschädigte ein Lastwagen in der Spessartstraße einen Verkehrsspiegel. Obwohl der Fahrer durch einen aufmerksamen Zeugen auf den Schaden hingewiesen wurde, machte er sich aus dem Staub. Er hinterließ einen Schaden von rund 200 Euro. Da das Kennzeichen bekannt ist, wird der Fahrer zur Rechenschaft gezogen werden können.

Betrunkene/berauschte Kraftfahrer

Elsenfeld, Lkr. Miltenberg - Am Donnerstag, gegen 01:00 Uhr, wurde eine 39-jährige Am Knabenweg mit ihrem Opel Corsa kontrolliert. Bei ihr wurde ein Alkoholwert von 1,22 Promille festgestellt. Eine Blutentnahme war die Folge. Die Dame muss mit einem längeren Führerscheinentzug und einer Geldstrafe rechnen.

Wörth a.Main, Lkr. Miltenberg - Donnerstag, gegen Mitternacht wurde in der Landstraße ein BMW angehalten. Bei dem 24-jährigen Fahrer wurde ein Alkotest durchgeführt, hier war das Ergebnis 0,82 Promille. Ihn erwarten ein einmonatiges Fahrverbot und ein Bußgeld

Sulzbach a.Main, Lkr. Miltenberg - Drogentypische Ausfallerscheinungen wurde bei einem Rollerfahrer festgestellt, der am Mittwoch gegen 13:15 Uhr, in der Industriestraße kontrolliert wurde. Zur Feststellung der Stoffart wurde bei dem 31-jährigen eine Blutentnahme durchgeführt. Auf ihn kommen ein Bußgeld und Fahrverbot zu.

Diebstahl aus Weinberghütte

Erlenbach a.Main, Lkr. Miltenberg - Zwischen Sonntag und Mittwoch wurde eine am Weinbergsweg von Erlenbach nach Klingenberg gelegene Hütte aufgebrochen. Aus der Hütte wurde eine Motorsense gestohlen. Der Schaden beträgt gut 500 Euro.

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg