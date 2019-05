Unfallflucht und Trunkenheit

Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle und wurde etwa 40 Minuten später von einer Streife der Polizeistation Gemünden angetroffen und kontrolliert. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter, freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,1 Promille. Am Fahrzeug konnten frische, zur Unfallstelle passende, Beschädigungen gesichert werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und im Krankenhaus durch einen Arzt eine Blutentnahme durchgeführt. Bei dem Unfall schlägt ein Gesamtschaden von circa 2.000 Euro zu Buche.

Fahrradsturz

Am Dienst um 17:45 Uhr befuhr ein 63-jähriger Radfahrer den Radweg von Obernau kommend in Richtung Schweinheim. An einem Abhang ragte ein Ast in die Fahrbahn, den der Mann übersah und streifte. Dadurch stürzte er und verletzte sich im Gesicht. Er wurde von einem Rettungswagen ins Klinikum Aschaffenburg verbracht.

Betäubungsmittelverstoß

Bei der Kontrolle eines 39-Jährigen in der Ludwigstraße entdeckte eine Zivilstreife in seinem Rucksack eine geringe Menge Marihuana von wenigen Gramm. Das Rauschgift wurde sichergestellt, Anzeige wird vorgelegt.

Unfallflucht

Großostheim. Auf dem Gelände am Sportplatz des TSV Ringheim wurde am Dienstag in der Zeit zwischen 18 und 22 Uhr ein blauer VW Passat von einem unbekannten Fahrzeug angefahren und an der Heckstoßstange beschädigt. Der Verursacher flüchtete vom Ort des Geschehens und hinterließ einen Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Fahrraddiebstahl

Mainaschaff. In der Zeit zwischen Sonntag, 5.5.2019, und Dienstag, 11:23 Uhr, verschwand aus einem Kellerraum in der Hauptstraße ein mit Schloss gesichertes Mountainbike der Marke Cube, schwarz-weiß, zum Zeitwert von circa 500 Euro.

vd/Polizei Aschaffenburg