Unfallflucht: sechsjähriger Junge in Aschaffenburg angefahren und verletzt

Am Mittwochnachmittag, gegen 16.35 Uhr, wollte ein sechsjähriger Junge mit seiner Tante die Goldbacher Straße, auf Höhe der City-Galerie überqueren. Zu diesem Zeitpunkt näherte sich ein silbergrauer Kleinwagen den beiden Fußgängern und erfasste den Jungen am Bein. Anschließend entfernte sich der Wagen in Richtung City-Tunnel, ohne stehen zu bleiben.

Der Junge musste anschließend mit dem Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg verbracht werden, da der Verdacht einer Fraktur nicht auszuschließen war. Bei der Fahrerin des Kleinwagens soll es sich laut Zeugenaussagen um eine Frau, ca. 30 bis 35 Jahre, gehandelt haben. Diese hätte blonde Haare gehabt, die zum Zopf gebunden waren.

Da der Unfallhergang nicht endgültig geklärt ist, bittet die Polizei Aschaffenburg um Zeugenhinweise unter der Tel.-Nr. 06021/857-2230.

Unfallflucht in Aschaffenburg - nach Auffahrunfall geflüchtet

Am Mittwochnachmittag, gegen 14.15 Uhr, befuhr der Fahrer eines VW Golf die Würzburger Straße stadtauswärts. Auf Höhe der Kreuzung zur Rhönstraße musste der Golf verkehrsbedingt langsamer fahren. Ein nachfolgender Pkw bemerkte dies zu spät, fuhr in das Heck des VW Golf und beschädigte dessen Stoßstange. Der Fahrer des geschädigten Pkw machte danach mit Handzeichen darauf aufmerksam, den nächsten Parkplatz anzufahren, um die Personalien auszutauschen. Doch diesem Ansinnen kam der Unfallverursacher nicht nach und entfernte sich in Richtung Haibach, ohne sich um den Schaden in Höhe von 1000 Euro zu kümmern.

dc/Meldungen der Polizei Aschaffenburg