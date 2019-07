Unfallflucht mit verletzter Person - Zeugen gesucht

Am Mittwoch, gegen 07.25 Uhr, befuhr eine 31-jährige Lkw-Fahrerin die Staatstraße 2315 von Marktheidenfeld kommend in Fahrtrichtung Lohr am Main. Kurz vor dem Ortsende in Neustadt am Main kam der Frau ein Lkw entgegen. Dieser fuhr über die Fahrbahnmitte hinaus und es kam zu einer gegenseitigen Spiegelberührung. Durch die Wucht des Zusammenstoßes wurde der Außenspiegel des Fahrzeugs der 31-Jährigen abgerissen und schlug gegen die linke Gesichtshälfte der Frau. Diese zog sich hierbei leichte Verletzungen im Gesicht zu. Außerdem brach ihr ein Stück des Backenzahnes ab. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt in Richtung Marktheidenfeld fort. Bei dem unfallflüchtigen Fahrzeug handelt es sich um einen dunkelgrünen oder dunkelblauen Lkw. Mehr ist nicht bekannt.

Die Polizeiinspektion Lohr am Main bittet Zeugen des Verkehrsunfalls sich unter der Telefonnummer 09352/8714-30 zu melden.

asre/ Quelle: Polizei Lohr