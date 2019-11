Unfallflucht mit hohem Sachschaden in Mosbach

Der Audi wurde im Bereich der Fahrertüre erheblich beschädigt. Trotzdem entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Eine aufmerksame Augenzeugin konnte beobachten, wie ein silberner Kleinwagen zur Unfallzeit, neben dem Audi, rückwärts ausparkte und anschließend in Richtung Kaufland wegfuhr. Am Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 6000 Euro. Das Polizeirevier Mosbach, Tel. 06261 8090, sucht Zeugen, welche Angaben zu dem Verursacher geben können.

Unfallzeugen gesucht

Am Donnerstag befuhr eine 60-jährige mit ihrem Skoda die Alte Neckarelzer Str. in Fahrtrichtung Schlachthofstraße. An der abknickenden Vorfahrtstraße missachtete sie die Vorfahrt einer 41-jährigen Skoda-Fahrerin, welche die Schlachthofstraße in Richtung Alte Neckarelzer Str. befuhr. Bei dem Unfall wurde die 60-jährige leicht verletzt.

Die Fahrzeuge waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von ca. 15.000 Euro. Zu diesem Unfall sucht das Polizeirevier Mosbach, Tel. 06261 8090, Zeugen.

vd/Polizei Heilbronn