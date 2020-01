Unfallflucht in Zellingen

Am 05.01.2019 stellte eine 38-jährige einen Unfallschaden an ihrem grünen BMW fest und meldete diesen bei der Polizei. Den Pkw hatte sie seit dem 29.12.2019 in Zellingen am Point ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkt. In diesem Zeitraum wurde der Pkw hinten links, vermutlich durch ein anderes Fahrzeug, beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 300 Euro. Zum Verursacher liegen derzeit keine Erkenntnisse vor. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09353/9741-0 bei der Polizeiinspektion Karlstadt zu melden.

dc/Meldung der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried