Unfallflucht in Wörther Waisenhausstraße

Das Fahrzeug war von seinem Besitzer in der Waisenhausstraße am rechten Fahrbahnrand abgestellt worden. Ein noch unbekannter Pkw beschädigte beim Vorbeifahren den hinteren linken Radkasten und die Stoßstange des Skodas. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2000 Euro. Das unfallverursachende Fahrzeug dürfte eine rote Farbe haben.

Autoaufbrüche/Diebstähle aus Fahrzeugen im Dienstbereich der PI Obernburg

Klingenberg a.Main, Wörth, Erlenbach, Niedernberg Mehrere Pkw-Aufbrüche bzw. Diebstähle aus Pkw sind am Wochenende und Montag früh bei der Polizeiinspektion Obernburg angezeigt worden.

In Klingenberg sind in der Wilhelmstraße zwei Anwohner geschädigt worden. Sie hatten ihre Fahrzeuge möglicherweise unverschlossen abgestellt. Hier drangen die unbekannten Täter, vermutlich in der Nacht von Samstag auf Sonntag früh, in die Fahrzeuge, einen blauen Pkw Skoda und einen grauen Octavia, ein und durchsuchten die Fahrzeuge nach Verwertbarem. Sie hinterließen in den Pkw ein großes Chaos, nachdem sie Handschuhfächer und Behältnisse durchwühlt hatten, ohne Beute zu machen. Auch in der Frühlingsstraße in Wörth wurde ein Pkw heimgesucht. Hier war das Opfer der Besitzer eines Renault Kangoo. Auch sein Fahrzeug wurde im Inneren durchsucht, hatte aber für die Täter scheinbar nichts zu bieten.

In Erlenbach a.Main waren die Autoknacker erfolgreicher. Hier suchten sie in der Sudetenstraße einen schwarzen Passat auf und erbeuteten aus dem verschlossenen Pkw eine Geldbörse mit diversen Papieren und Ausweisen sowie Zigaretten. Auch hier dürfte der Täter zur Nachtzeit zwischen Samstag und Sonntag zugeschlagen haben. Der Diebstahlsschaden beträgt ca. 100 Euro.

Auch vom Waldweg in Niedernberg Wurde ein Diebstahl gemeldet. Hier hatte eine Niedernbergerin am Samstag Nachmittag zwischen 13.30 und 14.50 Uhr ihren Audi Avant am Parkplatz Grillplatz in der Verlängerung des Waldweges abgestellt. Bei der Rückkehr zu ihrem Pkw stellte die Audibesitzerin eine eingeschlagene Seitenscheibe auf der Beifahrerseite des Audi fest. Aus dem Innern des Pkw wurde eine gut sichtbar zurückgelassene Geldbörse entwendet. Der hier angerichtete Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1500 Euro.

Verhaltens-Tipps im Zusammenhang mit Diebstahl aus Pkw erhalten sie auch im Internet unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-rund-ums-kfz/ A-0158

Am Wichtigsten ist:

- Pkw beim Verlassen immer Verschließen

- Wertgegenstände niemals sichtbar im Pkw zurücklassen

- ggfs. Einschluss der Wertgegenstände im verschließbaren Kofferraum

Hinweise an die Polizeiinspektion Obernburg, 06022 / 629 – 0

dc/Meldungen der Polizei Obernburg