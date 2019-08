Unfallflucht in Sulzbach

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte das linke Heck eines Seat Exeo. Der Verursacher fuhr davon, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 2500 Euro.

Baucontainer aufgebrochen

Erlenbach am Main: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein Baucontainer in der Straße „Am Hang“ aufgebrochen. Aus dem Container wurde eine Steintrennmaschine entwendet. Im Außenbereich der Baustelle wurde zudem eine Rüttelplatte entwendet, die unter einer Baggerschaufel abgestellt war. Die Arbeitsgeräte hatten einen Wert von ca. 4000 Euro.

vd/Polizei Obernburg