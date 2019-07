Unfallflucht in Röllfeld: Entgegenkommender Wagen bringt Ford ins Schleudern

Am Mittwoch, um 9.50 Uhr, befuhr eine 27-jährige mit ihrem Ford die Staatsstraße 2309 von Röllfeld kommend in Richtung Großheubach. Ihr kam ein Wagen entgegen, der mehrfach über die Mittellinie fuhr. Die Ford-Fahrerin musste deshalb ausweichen und verlor die Kontrolle über das Auto.

Sie wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert. Die Fahrerin und ihre mit im Auto sitzende 2-jährige Tochterüberstanden den Unfall ohne Verletzungen. Der Verursacher fuhr weiter, von ihm ist auch nichts weiter bekannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Miltenberg zu melden. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1500 Euro

Gefährliches Gartenfeuer in Amorbach

Am Mittwoch wurde gegen 20.30 Uhr eine Rauchentwicklung in Amorbach in der Panoramastraße gemeldet. Die eintreffende Feuerwehr und Polizei konnten auf einem Wiesengrundstück einen 44-jährigen feststellen, der frisch geschnittene Fichtenäste auf einer Fläche von rund 2 Quadratmetern verbrannte. Der Mann löschte das Feuer noch selbständig, muss aber trotzdem mit einer Anzeige rechnen, da er sich in unmittelbarer Nähe eines Waldes befand.

dc/Meldungen der Polizei Miltenberg