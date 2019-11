Unfallflucht in Retzbach

Am Sonntag stieß gegen 13:05 Uhr in Retzbach im Hauenweg beim Rückwärtsfahren ein roter Pkw gegen einen dort geparkten Pkw, wobei an dem geparkten Auto ein Schaden in Höhe von ca. 1200.- Euro entstand. Der Unfallverursacher besah sich den Schaden an dem geparkten Auto und fuhr im Anschluss weiter ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Da ein Zeuge das Kennzeichen des Verursachers nennen konnte, werden nun über den Fahrzeughalter Ermittlungen zu dem Fahrer durchgeführt.

Polizeiinspektion Karlstadt