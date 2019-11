Unfallflucht in Obernburg

Ein unbekannter Fahrzeugführer blieb an dem Opel hängen und entfernte sich dann unerkannt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugenhinweise an die Polizei Obernburg.

Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz

Wörth: Am 31.10.19, in den frühen Morgenstunden und am Nachmittag, wurden im Ortsbereich in der Present- und der Landstraße, jeweils junge Männer festgestellt, die Betäubungsmittel mit sich führten. Beide Personen führten wenige Gramm an Marihuana und Amphetamin bei sich.

Sachbeschädigungen durch Graffiti

Hausen: Vom 30.10.19 bis 31.10.19 gingen mehrere Mitteilungen über Sachbeschädigungen durch Farbsprühereien im Ortsbereich Hausen bei der Polizei Obernburg ein. So wurden mehrere Gebäude, wie ein Transformatorenhaus, eine Bushaltestelle, sowie Privatanwesen mit silberner Sprayfarbe beschädigt. Hier wurden unter anderem die Zahl „63“, sowie das Wort „Ketamin“ angesprüht. Die Tatzeit dürfte in den Nachtstunden von Mittwoch auf Donnerstag liegen. Die Polizei Obernburg bittet um Hinweise auf die Täter.

vd/Polizei Obernburg