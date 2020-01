Unfallflucht in Nilkheim

Dieser war im Mainwiesenweg abgestellt und weist nun eine eingedrückte Heckklappe auf. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich.

Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

Zusammenstoß zwischen Lkw und BMW endet für 22-Jährigen in der Intensivstation

Leider. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, gegen 00:20 Uhr, kam es auf der Darmstädter Straße zu einem Zusammenstoß zwischen Lkw und BMW. Der 47-Jährige Lkw-Fahrer fuhr stadteinwärts und wollte an der Kreuzung zum Stockstädter Weg links abbiegen. Hierbei übersah er einen entgegenkommenden 1er BMW. Der 22-Jährige BMW-Fahrer versuchte nach links auszuweichen und kollidierte so frontal mit dem Anhänger des Lkw. Er zog sich hierdurch eine Verletzung im Hals- und Schulterbereich zu. Sämtliche Airbags wurden durch die Wucht des Aufpralls ausgelöst. Die eingesetzten Rettungskräfte führten den 22-Jährigen einer Intensivstation zu. Der BMW erlitt Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Lkw erlitt einen Achs- und Streifschaden. Mehrere zehntausend Euro Sachschaden entstanden. Die Aschaffenburger Feuerwehr rückte zur Unterstützung an der Unfallörtlichkeit aus.

BMW in Leider verkratzt

Am Donnerstag, zwischen 07:45 - 11:20 Uhr, zerkratzte ein unbekannter Täter einen 3er BMW. Dieser war in der Kerschensteinerstraße abgestellt und weist nun Kratzer im Bereich der Heckstoßstange auf. Der Sachschaden beläuft sich im dreistelligen Bereich.

Hinweise zu einer tatverdächtigen Person nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.