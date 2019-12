Unfallflucht in Miltenberg

Der Fahrer eines Peugeot befuhr mit seinem Wagen die St2309 von Bürgstadt kommend in Fahrtrichtung Großheubach.

Kurz nach dem Tunnel kam er ohne Fremdeinwirkung mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort verlaufenden Leitplanke. Sowohl an dieser als auch am Wagen entstand hierbei Sachschaden. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt.

Erst mehr als eine Stunde nach dem Verkehrsunfall meldete der Unfallverursacher den Verkehrsunfall der PI Miltenberg, sodass der Verkehrsunfall vor Ort nicht mehr aufgenommen werden konnte. Den Fahrer erwartet nun eine Strafanzeige, wegen Unerlaubten Entfernen vom Unfallort.

Vorfahrt nicht beachtet: Unfall in Miltenberg

Am 23.12.2019, gegen 10:10 Uhr, ereignete sich in Miltenberg, im Bruch, Ecke Lasallestraße, ein Verkehrsunfall zwischen zwei beteiligten Autos. Der Fahrer eines VW-Golf über sah den vorfahrtsberechtigten Führer eines VW-Polo und nahm diesem im Einmündungsbereich der beiden Straßen die Vorfahrt. Vorfahrtsregelung für den VW-Polo „rechts vor links“. Der Gesamtschaden an beiden unfallbeteiligten Pkw wird auf etwa 5000 Euro geschätzt.

dc/Meldunegn der Polizei Miltenberg