Unfallflucht in Marktheidenfeld dank Zeugen geklärt

Eine 18-Jährige aus dem Landkreis Würzburg hat am Donnerstagabend beim Rangieren mit ihrem Auto auf dem Rathausparkplatz, ein Treppengeländer ramponiert. Ohne sich um den Schaden am Geländer zu kümmern, fuhr sie davon. Ein Zeuge konnte sich das Kennzeichen des braunen VWs merken. Durch eine Streife der Polizei Würzburg-Land, konnte die Unfallfahrerin an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Sie erwartet nun ein Strafverfahren wegen Unfallflucht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 3000,- Euro.

Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Marktheidenfeld: Leichtverletzt wurde eine 33-jährige Marktheidenfelderin bei einem Auffahrunfall auf der B8 bei Eichenfürst. Ein 40-jähriger wollte mit seinem Auto nach links in einen Feldweg abbiegen. Der 29-jährige Fahrer eines dahinter fahrenden Pkw verzögerte deshalb verkehrsbedingt. Die 33-jährige bemerkte dies zu spät und fuhr auf den vor ihr bremsenden Pkw auf. Nach der Kollision klagte die 33-jährige über Kopfschmerzen und begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000,- Euro.

stru/ Quelle: Polizeiinspektion Marktheidenfeld