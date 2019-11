Gegen 18.30 Uhr wollte eine 19-Jährige mit ihrem Auto von der Mainlände in die Osttangente, in Richtung Frauenkloster, einbiegen. Die 19-Jährige musste anhalten um einer Gruppe von Fußgängern das Queren der Osttangente zu ermöglichen. Als die Fußgängergruppe gequert hatte, aber noch bevor die 19-Jährige anfuhr, wurde ihr Auto von einem aus Richtung Marktheidenfeld kommenden Bus touchiert. Der Busfahrer hatte den Anstoß nicht bemerkt und fuhr in Richtung Frauenkloster weiter. Die 19-Jährige erstatte auf der Dienststelle die Anzeige. Im Zuge der polizeilichen Sachbearbeitung konnte der Busfahrer zeitnah zum Unfall ermittelt werden. Der Schaden am Auto wird auf circa 1500 Euro, der Schaden am Bus auf circa 500 Euro geschätzt. Hinsichtlich des genauen Unfallhergangs gibt es jedoch Unklarheiten, so dass mögliche Unfallzeugen gebeten werden, sich mit der Polizei in Lohr, Tel. 0352/87410, in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung in Lohr

Vom Samstag, 12.00 Uhr bis zum Montag, 06.30 Uhr, wurde ein Fenster der Georg-Ludwig-Rexroth Realschule am Bgm.-Keßler-Platz eingeworfen. Durch das Fenster des Biologielehrsaals flog ein Stein. Der Biologielehrsaal befindet sich im Erdgeschoss auf der Gebäudeseite des Haupteinganges. Der Stein konnte sichergestellt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf circa 400 Euro. Hinweise in der Sache an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410.

Unfallflucht in Lohr

Am Montag, gegen 08.00 Uhr, wurde mitgeteilt, dass ein Laster aus der Westtangente kommend in die Rechtenbacher Straße nach rechts in Richtung Obertor einbog. Hierbei touchierte der Laster eine am rechten Fahrbahnrand befindliche Straßenlaterne. Der Laster-Fahrer fuhr weiter ohne sich um den Schaden zu kümmern. An der Straßenlampe entstand ein Schaden von geschätzt 500 Euro. Hinweise in der Sache an die Polizei in Lohr unter der Tel.-Nr. 09352/87410

Polizei Lohr/ienc