Unfallflucht in Lengfurt geklärt

Nach Sichtung der Videoaufzeichnung der Nachbarfirma konnte der Verursacher ermittelt werden. Am Zaun entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 €.

Verkehrszeichen angefahren

Am Donnerstag zwischen 09:45 Uhr und 12:30 Uhr wurde in der Ulrich-Willer-Straße ein Verkehrszeichen angefahren und dadurch verbogen. Der Sachschaden beträgt ca. 400 €. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Marktheidenfeld Telefon 09391/9841-0.

Polizei Marktheidenfeld/nico