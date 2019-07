Unfallflucht in Klingenberg

Ein Zeuge konnte von der Straße einen lauten Schlag von einem geparkten Transporter wahrnehmen. Anschließend sah er einen schwarzen BMW X3 oder X5 davonfahren. Bei näherer Betrachtung des Transporters stellte er einen defekten linken Außenspiegel fest. Der vermeintliche Verursacher setzte seine Fahrt in Richtung Erlenbach fort ohne sich um den entstandenen Schaden, der sich auf etwa 300 Euro beläuft, zu kümmern.

Seitenscheibe von Bagger eingeworfen: Elsenfeld

In der Zeit von Freitag 15 Uhr und Montag 6 Uhr wurde im Elsenfelder Ortsteil Schippach im Waldweg 1 die linke Seitenscheibe eines dort abgestellten Baggers mit Steinen eingeworfen. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 600 Euro.

Von Fahrbahn abgekommen

Verkehrsschilder überfahren: Klingenberg

Am Montag gegen 17 Uhr wollte der Fahrer eines Kleintransporters die B469 an der Ausfahrt Klingenberg verlassen. Im Ausfahrtsbereich kam er nach links von der Straße ab und überfuhr zwei Verkehrsschilder. Hierbei entstand Sachschaden in Höhe von circa 1100 Euro.

Trunkenheit im Verkehr

Rollerfahrer unter Drogen: Obernburg

Am Montagabend gegen 23.25 Uhr wurde ein Rollerfahrer im Ziegelhüttenweg einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle zeigte der Fahrer drogentypische Auffälligkeiten und wirkte sehr nervös. Weitere Tests bestätigten den zeitnahen Konsum von Betäubungsmitteln. Nachdem bei dem 17-Jährigen eine Blutentnahme durchgeführt wurde, wurde er seinen Eltern übergeben. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.



