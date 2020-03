Ein unbekannter Fahrzeugführer touchierte am Dienstag, in der Zeit von 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr, einen Opel Zafira. Dieser war in der Saaläckerstraße abgestellt und weist nun einen Schaden an der Frontstoßstange auf. Der Täter verursachte mehrere tausend Euro Sachschaden. Hinweise zu einem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 entgegen.

stru/ Quelle: Polizeiinspektion Aschaffenburg