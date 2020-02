Unfallflucht in Kleinheubach

Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf circa 300 Euro.

Unfallflucht: Dorfprozelten

In der Zeit vom vergangenen Freitag, 13.00 Uhr bis Samstag, 09.00 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein geparkter Ford Focus angefahren und am linken vorderen Radkasten und am linken Außenspiegel beschädigt. Der unbekannte Verursacher hinterließ einen Sachschaden von mindestens 500 Euro.

Wahlplakat beschädigt: Weilbach

In der Breitendieler Straße wurde in der Zeit von Montag, 19.00 Uhr bis Dienstag, 08.00 Uhr, ein Wahlplakat von Unbekannten beschmiert.

