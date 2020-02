Unfallflucht in Karlstein: Radfahrer gesucht

Um 21.30 Uhr fuhr ein 20-jähriger Hyundai-Fahrer auf der Schulstraße. Ihm kam nach seinen Angaben ein Radfahrer entgegen, der in Schlangenlinien fuhr. Deshalb fuhr der Auto-Fahrer nach rechts in eine Parklücke, um dem Radfahrer Platz zu machen. Der unbekannte Radfahrer touchierte aber beim Passieren den Wagen am linken Außenspiegel. Dadurch erschrak der Hyundai-Fahrer und fuhr nach vorne auf einen geparkten VW Golf. Der Radfahrer fuhr allerdings weiter, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Am Hyundai entstand ein Schaden von 500 Euro, am VW wird der Schaden auf 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Hinweise an die Polizei in Alzenau unter Tel. 06023/944-0.

Frontalzusammenstoß

Mömbris. Bei einem Verkehrsunfall im Klinger entstand am frühen Donnerstagabend ein Gesamtschaden von 13.000 Euro. Um 18.15 Uhr bog eine 46-jährige BMW-Fahrerin von der Staatsstraße auf den Klinger ab. Hier musste sie sofort einer Rechtskurve folgen. In dieser Kurve kam sie aus bisher nicht bekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit dem entgegenkommenden Opel eines 30-jährigen Mannes zusammen. Beide Fahrer blieben zum Glück unverletzt. An beiden Fahrzeuge entstand ein Totalschaden, sie mussten abgeschleppt werden.

Zaun gerammt

Alzenau-Wasserlos. Am Donnerstag um kurz vor 16 Uhr kam ein 78-jähriger VW-Fahrer in der Bezirksstraße aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Er fuhr dann gegen einen Metallzaun und ein Verkehrszeichen. Fazit: 2.00 Euro Schaden am Pkw und 650 Euro an Zaun und Schild.

Auffahrunfall

Alzenau. Bei einem Auffahrunfall am Polizeikreisel in der Seestraße entstand am Donnerstagmittag ein Schaden von 3.500 Euro. Um kurz nach 12 Uhr war eine 29-jährige Renault-Fahrerin auf den VW eines 45-jährigen Mannes aufgefahren.

Parkrempler

Alzenau. Ein 75-jähriger BMW-Fahrer beschädigte am Montagmorgen gegen 11 Uhr beim Einparken auf einem Parkplatz in der Daimlerstraße einen abgestellten Toyota. Der Schaden an den beiden Fahrzeugen wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Motorradfahrer stürzt nach Wildunfall

Schöllkrippen. Der 16-jährige Fahrer eines Leichtkraftrads erlitt am Donnerstagmorgen bei einem Wildunfall mittelschwere Verletzungen. Der junge Mann war mit seiner Kawasaki um 06.15 Uhr auf der Staatsstraße 2305 gegen ein Wildschwein gefahren. Dadurch kam er zu Fall und zog sich einen Bruch des rechten Schlüsselbeins zu. Der Kradfahrer wurde vom Rettungsdienst ins Klinikum Aschaffenburg gebracht. Das Wildschwein wurde bei dem Zusammenstoß getötet. Der Schaden an dem Krad summiert sich auf 6.000 Euro.

Fahrrad gestohlen

Mömbris. In der Nacht von Freitag auf Samstag letzter Woche entwendete ein Unbekannter im Kleewiesenweg ein Mountainbike im Wert von 1.000 Euro. Das Rad der Marke Focus stand verschlossen in einem Carport neben der Garage.

Polizeiinspektion Alzenau