Unfallflucht in Karlstein-Dettingen

Um 09.45 Uhr befuhr ein VW-Fahrer die Schubertstraße in Richtung Hanauer Landstraße. An der Einmündung zur dortigen Nebenfahrbahn blieb er stehen. Ein 56-jähriger Radfahrer kam von rechts auf der Nebenfahrbahn und blieb unmittelbar vor dem VW stehen. Dieser rollte wieder an und beschädigte das Rad am Vorderreifen.

Der Pkw-Fahrer schimpfte mit dem Radfahrer herum und entfernte sich anschließend, ohne sich um den angerichteten Schaden in Höhe von ca. 20 Euro zu kümmern. Da das Kennzeichen des Flüchtigen bekannt ist, sollte der Verursacher zu ermitteln sein. Der Radfahrer blieb bei dem Unfall unverletzt.

Verkehrszeichen in Mömbris beschädigt

Am Dienstag gegen 14.30 Uhr beschädigte ein 60-jähiger Sattelzugfahrer beim Rangieren in der Pfarrer-Johannes-Schmutzer-Straße ein Verkehrszeichen. Der Schaden an dem Schild wird auf 150 Euro geschätzt.

Pkw macht sich in Alzenau selbstständig

Am Dienstagmorgen machte sich ein Pkw selbstständig und landete in einem Zaun in der Brentanostraße Straße. Eine 19-jährige Frau hatte ihren Opel in der Rodenbacher Straße abgestellt. Da sie offenbar keinen Gang eingelegt und die Handbremse nicht richtig angezogen hatte, kam der Pkw um 11.30 Uhr ins Rollen und landete schließlich in der Mauer eines Anwesens in der Brentanostraße. Fazit: 1.200 Euro Schaden am Pkw und 300 Euro an der Mauer.

Vorfahrtsunfall in Alzenau

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Kreuzung Jahnstraße/Kolpingstraße entstand am Dienstagmorgen ein Gesamtschaden von knapp 8.000 Euro. Gegen 10 Uhr fuhr eine 45-jährige Audi-Fahrerin auf der Jahnstraße und wollte die Kreuzung zur Kolpingstraße überqueren. Da sie offenbar durch die Sonne geblendet wurde, übersah sie den vorfahrtsberechtigten Opel einer 74-jährigen Frau, die auf der Kolpingstraße in Richtung Mühlweg fuhr. Im Kreuzungsbereich kam es deshalb zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Fahrerinnen blieben bei dem Unfall unverletzt.

Schlägerei in Schöllkrippen

Schöllkrippen Am Dienstagnachmittag kam es im Mühlweg zwischen zwei Männern zu einer Schlägerei. Um 17 Uhr hatten sich ein 24-jähriger und ein 47-jähriger Mann zufällig getroffen. Der 24-Jährige, der noch in Begleitung einer unbekannten männlichen Person war, sprach den Älteren auf angebliche Schulden an. Der Streit eskalierte und der 24-Jährige schlug und trat den 49-jährigen Mann. Dieser erlitt hierbei leichte Verletzungen, er wurde zur Untersuchung ins Krankenhaus nach Wasserlos gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung.

Bei Verkehrskontrolle in Krombach Drogen aufgefunden

Am Dienstagabend um 22.45 Uhr kontrollierte eine Streife der Alzenauer Polizei einen 20-jährigen Opel-Fahrer in der Hauptstraße. Dabei wurde festgestellt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da er offenbar auch unter Drogeneinfluss stand, musste eine Blutentnahme durchgeführt werden. Erschwerend kam hinzu, dass bei ihm noch 9 Ecstasy-Tabletten und 6 Gramm Marihuana aufgefunden und sichergestellt wurden.

vd/Polizei Alzenau