Unfallflucht in Hausen

Ein am Fahrbahnrand abgestellter Audi A6 wurde von einem Fahrzeug im Vorbeifahren beschädigt. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer fuhr weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 2000 Euro.

Hecke beschädigt und Auto zerkratzt: Klingenberg

Am Donnerstagabend kam es zwischen 20.30 Uhr - 23.59 Uhr zu einer Sachbeschädigung in der Oberlandstraße. Von einem bislang unbekannten Täter wurden an einem Anwesen acht Thuja-Sträucher herausgerissen. Die Sträucher wurden anschließend auf dem Gehweg und auf dem Dach eines abgestellten Mercedes verteilt. Dadurch wurde das Dach des Autos zerkratzt. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 3000 Euro.

Kontrollen in der Regionalbahn: Obernburg

Beamte der Polizeiinspektion Obernburg führten am Donnerstagabend mehrere Personenkontrollen in den Regionalbahnen durch. Bei zwei Zuginsassen konnte jeweils eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Bei zwei Jugendlichen wurden Zigaretten sichergestellt.

Alkoholisiert mit Auto unterwegs: Wörth

Am Donnerstag gegen 17.00 Uhr wurde ein Ford in der Frühlingstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 51-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein gerichtsverwertbarer Test ergab einen Wert von 0,46 mg/l. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro, 2 Punkte und einen Monat Fahrverbot.

